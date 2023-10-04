НФЛ объяснила повышенное внимание к победам «Чифс» на глазах Тейлор Свифт

НФЛ пришлось объяснять повышенное внимание к победе «Канзас-Сити Чифс» над «Нью-Йорк Джетс» со счётом 23:20. Матч прошёл на глазах знаменитой американской поп-звезды Тейлор Свифт, которая с недавнего времени официально является девушкой игрока «Чифс» Трэвиса Келси.

Как только «Чифс» выиграли, сообщение об их победе появилось в шапке аккаунта НФЛ в соцсетях. При этом чтобы подчеркнуть романтическую связь спортсмена и поп-звезды, в информации была обыграна и фамилия певицы (Swifties вместо Swift): «Чифс» 2:0 вместе со Свифти». Ранее «Чифс» со Свифт на трибуне разгромили «Чикаго Беарз» — 41:10. В шапке другой соцсети и вовсе значилось – «НФЛ (версия Тейлор). У нас был лучший день с тобой». Такое оформление шапок не продержалось и суток, но гнев фанатов заставил НФЛ объясниться. Добавим также, что победу над «Джетс» поклонники американского футбола не посчитали слишком честной и как раз намекали в комментариях на то, что результат был подтасован ради влюблённой пары.

«Мы часто меняем описание наших страниц и изображения профиля в зависимости от того, что происходит в играх и вокруг них, а также в культурном плане. Новости о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси стали событием поп-культуры, к которому приковано внимание в реальном времени, поскольку это пересечение мира спорта и развлечений, и мы увидели невероятное количество позитива вокруг спорта.

Подавляющее большинство нашего контента по-прежнему сосредоточено на игре, футболистах и множестве других инициатив», — говорится в заявлении лиги для New York Post.