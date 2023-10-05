Сколько подходов нужно делать на каждую группу мышц: звёздный тренер дал рекомендации

Звёздный фитнес-тренер Люк Зокки дал рекомендации по количеству подходов для каждой группы мышц. По его словам, нужно соблюдать умеренность.

По данным GQ, Люк Зокки, который является тренером звезды Marvel Криса Хемсворта, придерживается нескольких основных правил:

Тренировки должны длиться не более 60 минут.

Нужно тренировать одну группу мышц за другой – желательно в разные дни.

Следует выполнять четыре-пять упражнений на каждую группу мышц по четыре подхода.

Таким образом, ответ на вопрос о том, какое количество подходов на каждую группу мышц является оптимальным, таков: вы должны выполнять по четыре подхода на каждое упражнение.

Также важно не перенапрягаться, поскольку мышцы формируются за счёт правильного выполнения упражнений и отдыха, а не за счет чрезмерной нагрузки, говорит звёздный тренер.