Симона Байлз обошла легендарного Виталия Щербо по общему числу медалей с Олимпиад и ЧМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз после победы в личном многоборье на чемпионате мира – 2023 обошла по количеству всех медалей с ЧМ и Олимпиад легендарного советского и белорусского гимнаста, шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо. Таким образом, американка стала рекордсменкой своего вида спорта по данному показателю как у женщин, так и у мужчин.

Для Байлз золото в многоборье на ЧМ-2023 стало 34-й медалью в карьере с таких крупных международных турниров, как Олимпиады и ЧМ. В активе же завершившего карьеру в 1997 году Щербо 33 подобные медали.

Если брать отдельно ЧМ, то для Симоны данная победа стала 21-й (и шестой в многоборье), теперь у американки 27 медалей с соревнований такого уровня.