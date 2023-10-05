Симона Байлз больше не льёт слёзы. Она вернулась и обновила сразу два рекорда на ЧМ-2023

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене были разыграны первые комплекты наград. В мужском командном многоборье золото забрали японцы, в женском – американки, благодаря Симоне Байлз. В последний раз она боролась за медали в этой дисциплине на высочайшем уровне на Играх в Токио, но тогда психологически сгорела и подвела свою команду.

Теперь тот провал на Олимпиаде можно забыть?

Долгожданное золото

Первые медали были разыграны в мужском многоборье. Основная борьба развернулась между Китаем и Японией. Команды сменяли друг друга на первом месте, при это не обходилось без ошибок: японцы неудачно выступили на коне, а китайцы – на перекладине. Всё решалось на последнем упражнении.

Представители Китая шикарно прошли кольца, показав лучший результат на этом непростом снаряде. Но японские гимнасты на перекладине тоже были неподражаемы. Великолепный Даики Хасимото вывел свою команду на первое место – 255,594 очка. Гимнасты из Поднебесной получили серебро, уступив лидерам 1,8 очка. Тройку призёров замкнули американцы (252,428).

Японцы выиграли чемпионат мира в седьмой раз в истории. При этом золотые медали спортсмены из страны восходящего солнца взяли впервые с 2015 года, когда ЧМ проходил в Глазго. После того турнира японцы поднимались на пьедестал, но победителями становились либо китайцы, либо россияне.

Байлз было «тяжеловато»

Не менее драматичным вышел финал у женщин. Ещё на разминке сборная США лишилась Джоселин Роберсон, которая должна была демонстрировать опорный прыжок и вольные упражнения. Американка подвернула ногу, и тренерам пришлось уносить её с площадки. Роберсон заменила Лиэнн Вонг.

Да, в отсутствие россиянок американки были явными фаворитами, но их болельщикам пришлось понервничать, когда Вонг упала с бревна и получила всего 11,700 за выступление. К счастью, у сборной США была Симона Байлз, которая хоть и упростила свой опорный прыжок, но шикарно прошла все снаряды. Самой низкой оценкой Симоны было 14,300 очка за бревно. И именно на Байлз лежала ответственность на последнем снаряде – вольных упражнениях. Идеальное выступление принесло золото – 167,729.

Для американок эта победа стала седьмой подряд: представительницы США выигрывают командное многоборье на ЧМ с 2011 года. Для Байлз это рекордный, пятый титул в этой дисциплине. Никто прежде не побеждал в этой дисциплине так много раз. По четыре золота командного многоборья есть у румынки Симоны Аманар и китайцев Хуан Сюя, Ян Вэя и Чэнь Ибина.

Кроме того, эта медаль стала для Байлз 20-й на чемпионатах мира. Учитывая медали Олимпиады, у Симоны на высшем уровне 33 награды. А это повторение рекорда советского и белорусского гимнаста Виталия Щура.

Байлз после финала выглядела довольной, а не лила слёзы, как во время Олимпиады. Впрочем, как оказалось, американка не всем довольна:

«Сегодня не всё было идеально: выбыла партнёрша по команде, и у нас были ошибки. Но мы просто продолжили идти, продолжили поддавливать, продолжили полагаться на нашу подготовку. Это был не лучший наш день. Было немного тяжеловато, когда мы следили за турнирной таблицей».

Второе место в командном многоборье заняли бразильянки, уступившие чемпионкам 2,199 очка. Серебро сборная получила во многом благодаря усилиям чемпионки мира Ребеки Андраде. Кстати, Бразилия – первая страна из Латинской Америки, взявшая медаль в командном многоборье на ЧМ!

Тройку призёров замкнули француженки, добравшиеся до бронзы благодаря стараниям Мелани де Жезус дос Сантос. Бронзовый результат – 164,064 очка.

5 и 6 октября в Антверпене пройдут финалы мужского и женского личного многоборья. Там явно будет много интересных событий и новых рекордов!