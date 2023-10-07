Экс-россиянка Дарья Варфоломеев признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Бывшая российская «художница» Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, признана лучшей молодой спортсменкой Европы.

Фото: из личного архива Дарьи Варфоломеев

16-летняя Варфоломеев стала лауреатом премии имени Петра Нуровского. Первое место с ней разделил турецкий пловец Кузей Тунчелли. Оба набрали одинаковое количество голосов. Церемония награждения прошла на 52-й Генеральной Ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), там присутствовал президент МОК Томас Бах.

Премия Нуровского была учреждена в 2011 году для поощрения атлетов в возрасте от 14 до 18 лет, добившихся спортивных успехов в течение года.

Напомним, на прошедшем в августе чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) 16-летняя Варфоломеев выиграла пять золотых и одну серебряную медаль.