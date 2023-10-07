Симона Байлз завоевала серебро чемпионата мира в опорном прыжке

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не смогла завоевать очередное золото чемпионата мира, став серебряным призёром в опорном прыжке на первенстве планеты, которое проходит в Антверпене (Бельгия). Трёхкратной чемпионкой мира стала бразильянка Ребека Андраде, бронзу завоевала Ё Со Чжон из Южной Кореи.

В упражнении на разновысоких брусьях золотую медаль завоевала китаянка Цю Циюань. Второе место заняла представительница Алжира Кайлиа Немур, которая стала первой в истории медалисткой чемпионата мира из Африки. На третью ступень пьедестала почёта поднялась американка Шайлиз Джонс.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Антверпен, Бельгия

Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,750.

2. Симона Байлз (США) – 14,549.

3. Ё Со Чжон (Южная Корея) – 14,416.

Разновысокие брусья

1. Цю Циюань (Китай) – 15,100.

2. Кайлиа Немур (Алжир) – 15,033.

3. Шайлиз Джонс (США) – 14,766.