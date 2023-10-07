Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Симона Байлз завоевала серебро чемпионата мира в опорном прыжке

Симона Байлз завоевала серебро чемпионата мира в опорном прыжке
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не смогла завоевать очередное золото чемпионата мира, став серебряным призёром в опорном прыжке на первенстве планеты, которое проходит в Антверпене (Бельгия). Трёхкратной чемпионкой мира стала бразильянка Ребека Андраде, бронзу завоевала Ё Со Чжон из Южной Кореи.

В упражнении на разновысоких брусьях золотую медаль завоевала китаянка Цю Циюань. Второе место заняла представительница Алжира Кайлиа Немур, которая стала первой в истории медалисткой чемпионата мира из Африки. На третью ступень пьедестала почёта поднялась американка Шайлиз Джонс.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Антверпен, Бельгия
Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,750.
2. Симона Байлз (США) – 14,549.
3. Ё Со Чжон (Южная Корея) – 14,416.

Разновысокие брусья

1. Цю Циюань (Китай) – 15,100.
2. Кайлиа Немур (Алжир) – 15,033.
3. Шайлиз Джонс (США) – 14,766.

Материалы по теме
Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории
Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android