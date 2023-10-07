Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории

Симона Байлз сегодня проснулась самой титулованной гимнасткой планеты как среди женщин, так и среди мужчин. Американка на чемпионате мира завоевала историческое, шестое золото в многоборье, не оставив соперницам и шанса.

Эта победа позволила ей превзойти великого Виталия Щербо.

Не прошёл в финал, но выиграл его

Но, прежде чем перейти к победе Байлз, вспомним, что 5 октября в Антверпене медали в многоборье разыграли мужчины. Главными претендентами на медали были японцы, которые после квалификации удерживали первые три места. Однако в финал допускают двоих, и свою страну должны были представлять 27-летний дебютант Чиба Кента и бронзовый призёр Олимпиады-2020 на коне Кая Кадзума. Но тренеры волевым решением заменили Кадзуму на олимпийского чемпиона Даики Хасимото, который занял в квалификации только третье место.

В финале победитель квалификации Кента слегка расклеился. Он допустил несколько небольших ошибок в вольных упражнениях и опорном прыжке, но по-прежнему оставался одним из претендентов на золото. Всё испортило падение на последнем снаряде – перекладине. Дебютант ЧМ лишился потенциального титула, но сохранял шансы на медали (83,464).

После выступлений украинца Ильи Ковтуна (84,998) и американца Фредерика Ричарда (84,322) Кенто мог рассчитывать только на бронзу. Но все расклады перевернул Хасимото, который и не должен был участвовать в финале. Даики идеально выступил на заключительном снаряде – перекладине. Суммарно японец набрал 86,123 очка, сбросив Чибо с пьедестала.

В итоге 22-летний Даики забрал второй чемпионский титул подряд, а 27-летний Кенто остался без медали в многоборье. Ну а тренеры сборной Японии могут быть довольны собой – их рискованное решение оправдалось.

Даики Хасимото Фото: Naomi Baker/Getty Images

Впереди финалы ЧМ-2023 на отдельных снарядах. За кем стоит следить?

6 октября завершился женский финал, в котором Симона Байлз ожидаемо вынесла всех в одну калитку. Перед стартом американка лишилась одной из своих главных соперниц – британки Джессики Гадировой. Бронзовый призёр прошлогоднего ЧМ снялась с многоборья, её заменила Элис Кинселла. Британские тренеры объяснили это «мерами предосторожности».

После снятия Гадировой основными конкурентками Симоны стали прошлогодняя чемпионка мира Ребека Андраде и серебряный призёр ЧМ-2022 Шилиз Джонс. Бразильянка шикарно выступила на всех снарядах, за исключением бревна, где допустила пару ошибок (56,766). Вторая лучшая гимнастка сборной США тоже была великолепна. Шилиз показала стабильно высокие результаты и не допустила серьёзных ошибок (56,332).

Но когда на помост выходила Байлз, становилось понятно, что шансов у соперниц просто нет. Симона допустила лишь одну заметную зрителям ошибку, немного оступившись на вольных. В итоге американка стала первой на всех снарядах, кроме брусьев (58,399). Для Байлз это золото стало шестым в многоборье. Столько же наград есть лишь у Кохеи Утимуры.

«Для меня это значит всё»

Впрочем, в другом заочном медальном состязании Симона с большим запасом обошла Утимуру. Американка выиграла на ЧМ-2023 спустя десять лет после первого золота в многоборье. Интересно, что обе медали были завоёваны в Антверпене. Кохеи Утимура и Светлана Хоркина удерживали предыдущий рекорд, взяв свои первые и последние титулы с разницей в шесть лет.

«Я была взволнована, потому что здесь десять лет назад я выиграла свой первый чемпионат мира. Мы снова тут, так что получилось эмоционально. Думаю, у моих родителей случился сердечный приступ, когда я оступилась на вольных (смеётся). Для меня это значит всё, это мой бой. Я сделала всё, чтобы вернуться сюда, чтобы чувствовать себя достаточно уверенно», – заявила Байлз.

После победы в многоборье у Симоны в копилке уже 34 награды с чемпионатов мира и Олимпиад. Таким образом, американка официально стала самой титулованной гимнасткой планеты, обогнав советского и белорусского чемпиона Виталия Щербо, у которого было 33 медали, завоёванных в период с 1991 по 1996 год. Рекорд нашего гимнаста продержался 27 лет.

«Я не думаю, что этот рекорд поразит меня до тех пор, пока я не завершу карьеру, не оглянусь назад и не увижу то, что сделала», – оценила его Байлз.

7 и 8 октября в Антверпене пройдут финалы на отдельных снарядах. И Хасимото, и Байлз участвуют в них. Посмотрим, будут ли они и дальше удивлять публику.