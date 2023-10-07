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Чемпионат мира — 2023 по спортивной гимнастике: Байлз выиграла личное многоборье и стала самой титулованной в истории

Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории
Татьяна Постникова
Чемпионат мира — 2023 по спортивной гимнастике
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Достижение белоруса Виталия Щербо продержалось 27 лет.

Симона Байлз сегодня проснулась самой титулованной гимнасткой планеты как среди женщин, так и среди мужчин. Американка на чемпионате мира завоевала историческое, шестое золото в многоборье, не оставив соперницам и шанса.

Эта победа позволила ей превзойти великого Виталия Щербо.

Не прошёл в финал, но выиграл его

Но, прежде чем перейти к победе Байлз, вспомним, что 5 октября в Антверпене медали в многоборье разыграли мужчины. Главными претендентами на медали были японцы, которые после квалификации удерживали первые три места. Однако в финал допускают двоих, и свою страну должны были представлять 27-летний дебютант Чиба Кента и бронзовый призёр Олимпиады-2020 на коне Кая Кадзума. Но тренеры волевым решением заменили Кадзуму на олимпийского чемпиона Даики Хасимото, который занял в квалификации только третье место.

Впереди финалы ЧМ-2023 на отдельных снарядах. За кем стоит следить?
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В финале победитель квалификации Кента слегка расклеился. Он допустил несколько небольших ошибок в вольных упражнениях и опорном прыжке, но по-прежнему оставался одним из претендентов на золото. Всё испортило падение на последнем снаряде – перекладине. Дебютант ЧМ лишился потенциального титула, но сохранял шансы на медали (83,464).

После выступлений украинца Ильи Ковтуна (84,998) и американца Фредерика Ричарда (84,322) Кенто мог рассчитывать только на бронзу. Но все расклады перевернул Хасимото, который и не должен был участвовать в финале. Даики идеально выступил на заключительном снаряде – перекладине. Суммарно японец набрал 86,123 очка, сбросив Чибо с пьедестала.

В итоге 22-летний Даики забрал второй чемпионский титул подряд, а 27-летний Кенто остался без медали в многоборье. Ну а тренеры сборной Японии могут быть довольны собой – их рискованное решение оправдалось.

Даики Хасимото

Даики Хасимото

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Впереди финалы ЧМ-2023 на отдельных снарядах. За кем стоит следить?

6 октября завершился женский финал, в котором Симона Байлз ожидаемо вынесла всех в одну калитку. Перед стартом американка лишилась одной из своих главных соперниц – британки Джессики Гадировой. Бронзовый призёр прошлогоднего ЧМ снялась с многоборья, её заменила Элис Кинселла. Британские тренеры объяснили это «мерами предосторожности».

После снятия Гадировой основными конкурентками Симоны стали прошлогодняя чемпионка мира Ребека Андраде и серебряный призёр ЧМ-2022 Шилиз Джонс. Бразильянка шикарно выступила на всех снарядах, за исключением бревна, где допустила пару ошибок (56,766). Вторая лучшая гимнастка сборной США тоже была великолепна. Шилиз показала стабильно высокие результаты и не допустила серьёзных ошибок (56,332).

У Байлз уже было командное золото ЧМ-2023:
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Симона Байлз больше не льёт слёзы. Она вернулась и обновила сразу два рекорда на ЧМ-2023

Но когда на помост выходила Байлз, становилось понятно, что шансов у соперниц просто нет. Симона допустила лишь одну заметную зрителям ошибку, немного оступившись на вольных. В итоге американка стала первой на всех снарядах, кроме брусьев (58,399). Для Байлз это золото стало шестым в многоборье. Столько же наград есть лишь у Кохеи Утимуры.

«Для меня это значит всё»

Впрочем, в другом заочном медальном состязании Симона с большим запасом обошла Утимуру. Американка выиграла на ЧМ-2023 спустя десять лет после первого золота в многоборье. Интересно, что обе медали были завоёваны в Антверпене. Кохеи Утимура и Светлана Хоркина удерживали предыдущий рекорд, взяв свои первые и последние титулы с разницей в шесть лет.

«Я была взволнована, потому что здесь десять лет назад я выиграла свой первый чемпионат мира. Мы снова тут, так что получилось эмоционально. Думаю, у моих родителей случился сердечный приступ, когда я оступилась на вольных (смеётся). Для меня это значит всё, это мой бой. Я сделала всё, чтобы вернуться сюда, чтобы чувствовать себя достаточно уверенно», – заявила Байлз.

Почему Симона Байлз не выступала два года?
Американская звезда Симона Байлз вернулась после провала на Олимпиаде. Где она пропадала?
Американская звезда Симона Байлз вернулась после провала на Олимпиаде. Где она пропадала?

После победы в многоборье у Симоны в копилке уже 34 награды с чемпионатов мира и Олимпиад. Таким образом, американка официально стала самой титулованной гимнасткой планеты, обогнав советского и белорусского чемпиона Виталия Щербо, у которого было 33 медали, завоёванных в период с 1991 по 1996 год. Рекорд нашего гимнаста продержался 27 лет.

«Я не думаю, что этот рекорд поразит меня до тех пор, пока я не завершу карьеру, не оглянусь назад и не увижу то, что сделала», – оценила его Байлз.

7 и 8 октября в Антверпене пройдут финалы на отдельных снарядах. И Хасимото, и Байлз участвуют в них. Посмотрим, будут ли они и дальше удивлять публику.

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