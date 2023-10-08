21-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал первую в карьере медаль ЧМ
В Антверпене (Бельгия) завершились соревнования мужчин в опорном прыжке в рамках чемпионата мира – 2023 по спортивной гимнастике. Их победителем стал 21-летний британский спортсмен Джейк Джерман. Второе место занял 20-летний американец Хой Янг (для него это уже второе личное серебро на данном ЧМ). Тройку призёров замкнул 21-летний представитель Украины Назар Чепурной. Для Назара это медаль стала первой в карьере с ЧМ.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023, отдельные виды. Мужчины. Опорный прыжок
1. Джейк Джерман (Великобритания) — 15,050 балла.
2. Хой Янг (США) — 14,849.
3. Назар Чепурной (Украина) — 14,766.
4. Игорь Радивилов (Украина) – 14,750.
52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится сегодня, 8 октября.
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