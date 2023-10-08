Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

21-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал первую в карьере медаль ЧМ

21-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал первую в карьере медаль ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

В Антверпене (Бельгия) завершились соревнования мужчин в опорном прыжке в рамках чемпионата мира – 2023 по спортивной гимнастике. Их победителем стал 21-летний британский спортсмен Джейк Джерман. Второе место занял 20-летний американец Хой Янг (для него это уже второе личное серебро на данном ЧМ). Тройку призёров замкнул 21-летний представитель Украины Назар Чепурной. Для Назара это медаль стала первой в карьере с ЧМ.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023, отдельные виды. Мужчины. Опорный прыжок

1. Джейк Джерман (Великобритания) — 15,050 балла.
2. Хой Янг (США) — 14,849.
3. Назар Чепурной (Украина) — 14,766.
4. Игорь Радивилов (Украина) – 14,750.

52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится сегодня, 8 октября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android