21-летний украинский гимнаст Назар Чепурной завоевал первую в карьере медаль ЧМ

В Антверпене (Бельгия) завершились соревнования мужчин в опорном прыжке в рамках чемпионата мира – 2023 по спортивной гимнастике. Их победителем стал 21-летний британский спортсмен Джейк Джерман. Второе место занял 20-летний американец Хой Янг (для него это уже второе личное серебро на данном ЧМ). Тройку призёров замкнул 21-летний представитель Украины Назар Чепурной. Для Назара это медаль стала первой в карьере с ЧМ.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира – 2023, отдельные виды. Мужчины. Опорный прыжок

1. Джейк Джерман (Великобритания) — 15,050 балла.

2. Хой Янг (США) — 14,849.

3. Назар Чепурной (Украина) — 14,766.

4. Игорь Радивилов (Украина) – 14,750.

52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится сегодня, 8 октября.