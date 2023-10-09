Конституционный суд ЮАР признал, что отбывающий тюремное заключение за убийство Ривы Стинкамп в 2013 году паралимпиец Оскар Писториус имел право на условно-досрочное освобождение в марте 2023 года. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Писториус недавно обратился в высший суд с требованием оценить правомерность отказа на УДО. Спортсмен запросил разъяснение по постановлению Верховного апелляционного суда (SCA) от ноября 2017 года, следуя которому наказание было увеличено до 13 лет и 5 месяцев лишения свободы. Первоначально суд приговорил паралимпийца к шестилетнему тюремному заключению в 2016 году.

Выяснилось, что в марте 2023 года, перед заседанием по условно-досрочному освобождению Писториуса, он уже имел право просить об УДО, хотя ранее SCA настоял на том, что на момент обращения спортсмен ещё не отбыл минимальный тюремный срок для подачи прошения. Теперь суд вынес иное решение.

В Департаменте исправительных учреждений ЮАР заявили, что изучают документы по этому делу и в ближайшее время примут решение о дальнейших действиях.