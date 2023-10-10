Бегом от стресса: назван вид спорта, который может заменить антидепрессанты

Учёные из Университета Врие в Амстердаме обнаружили, что бег так же эффективен для улучшения психического здоровья, как и антидепрессанты. Кроме того, он даёт дополнительные физические преимущества.

В исследовании приняли участие более 140 пациентов с депрессией или тревожным расстройством, которым предложили два метода лечения: бег трусцой или лекарственные препараты. 45 человек решили принимать антидепрессанты, а остальные 95 присоединились к беговой группе, они занимались два или три раза в день по 45 минут.

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В конце исследования у 44% участников из обеих групп наблюдалось улучшение психического состояния. Однако у участников, которые выбрали бег, также улучшилось и физическое здоровье, а у пациентов, принимавших лекарства, наблюдалась тенденция к его ухудшению.

Один из авторов научной работы Бренда Пеннинкс отметила, что в лечении депрессии важно применять оба исследованных метода.

Наши результаты показывают, что к применению лечебной физкультуры следует относиться гораздо серьёзнее, поскольку это может быть хорошим – а может быть, даже лучшим – выбором для некоторых наших пациентов.