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Арнольд Шварценеггер поделился простым методом набора мышечной массы

Арнольд Шварценеггер поделился простым методом набора мышечной массы
Шварценеггер поделился своим методом набора массы
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Арнольд Шварценеггер рассказал, как он набирает и теряет вес для своих ролей в кино, если учесть его нежелание следить за калориями.

Я называю это вращением руля. Я добавляю чуть-чуть или убираю чуть-чуть, может быть, урезаю хлеб или добавляю хлеб… смотрю, как идёт, и затем, если нужно, поворачиваю руль ещё больше.

Шварценеггер ранее заявлял, что избегает подсчёта калорий. Он ориентируется только на свои ощущения и результаты физической активности.

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Когда Шварценеггер стал старше, его диета существенно изменилась, пишет Men's Health.

Существует ошибочное мнение, что мясо — это единственный способ стать большим и сильным.

Он отказался от мяса и считает, что можно получить достаточное количества белка, необходимого для наращивания мышечной массы, из альтернативных источников.

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