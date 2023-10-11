Распространённая ошибка: почему не следует пить слишком много воды перед тренировкой

Общеизвестно, что важно пить достаточное количество воды. Однако большое количество жидкости непосредственно перед тренировкой может негативно сказаться на результатах.

Незадолго до тренировки следует избегать употребления слишком большого количества жидкости, поскольку вода в желудке может вызвать тошноту и спазмы во время физической нагрузки. Лучше просто сделать несколько глотков прямо перед тренировкой и взять с собой бутылку с водой. Пить следует в течение всей тренировки.

Эмпирическое правило: если вы испытываете жажду, то уже слишком поздно – водный обмен нарушен.

Примерно за час до упражнений в спортзале можно выпить до полулитра воды. К началу тренировки жидкости в желудке уже не будет: можно приступать к занятиям, не боясь возникновения чувства тошноты.