Названы три ошибки во время плавания, которые могут привести к мышечному перенапряжению

Плавание — идеальный вид спорта, позволяющий тренировать выносливость без вреда для суставов. Оно также прекрасно укрепляет мышцы спины и груди. Эксперты рассказали о трёх классических ошибках во время плавания, которые могут вызвать мышечное перенапряжение.

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