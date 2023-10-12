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Названы три ошибки, которые не следует совершать при плавании

Названы три ошибки во время плавания, которые могут привести к мышечному перенапряжению
3 ошибки не следует совершать при плавании
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Плавание — идеальный вид спорта, позволяющий тренировать выносливость без вреда для суставов. Оно также прекрасно укрепляет мышцы спины и груди. Эксперты рассказали о трёх классических ошибках во время плавания, которые могут вызвать мышечное перенапряжение.

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  • Не напрягайте шею во время плавания. Чтобы снять нагрузку с мышц шеи, всегда следует погружать голову в воду, а не держать её постоянно над поверхностью.
  • Обратите внимание на осанку при плавании кролем. Кроль – это техника быстрого плавания, которая даёт большую нагрузку на плечи. Чтобы не перегружать их, специалисты рекомендуют при вдохе поворачивать в сторону не только голову, но и по возможности всё тело.
  • Поднимайте голову при плавании на спине. При плавании на спине важно сильно не запрокидывать голову назад.
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