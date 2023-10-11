Владислав Артемьев: большой эйфории от победы у меня нет. Понимал, что я один из фаворитов

Новый чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался о досрочном завоевании титула. После 10 туров из 11 Артемьев набрал восемь очков и стал недосягаем для преследователей.

«Я неоднократно был чемпионом России по блицу и рапиду, но в классических шахматах [стал им] впервые. Это, конечно, немного другое. Эмоции сейчас только положительные. Очень почётно стать чемпионом России. Пускай состав участников был и не максимально сильный, но всё-таки крепкий, поэтому выиграть было непросто.

Большой эйфории от победы у меня нет, так как ещё до старта турнира понимал, что я один из фаворитов. Так что победу воспринял достаточно буднично, но всё равно доволен.

Настрой на последнюю партию? У меня спал определённый груз, так что могу играть спокойнее. На самом деле ещё не думал о завтрашней партии. Как сыграем — так сыграем. В целом могу играть спокойно, ориентируясь на своё состояние», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

12 октября в заключительном, 11-м туре суперфинала чемпионата России соперницей Артемьева станет Александра Горячкина.