Губерниев: вы думали, МОК даст нам миллион долларов? Абсолютно ожидаемое отстранение ОКР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«А вы думали, что МОК даст нам миллион долларов? Конечно же, это отстранение было абсолютно ожидаемым! Было понятно, что это продолжится. Тут уже надо успокоиться, расслабиться и просто не обращать на это внимания. Необходимо по мере своих сил развивать свой спорт, проводя внутри страны различные соревнования с новыми форматами. Нужно не оглядываться на них — ну сколько уже можно. Что-то поменялось для нас? Вот вы ждёте автобус, а он не пришёл. Вы стоите и дальше продолжаете его ждать. Расписание вот стоит, а его нет. Глобально ничего не поменялось. Вы по-прежнему стоите на одном и том же месте. Очень странно с их стороны, если честно. Мы и так не при делах, давайте ещё сильнее нас куда-то отстраним. Это просто вопрос формулировок. Понятно точно, что мы нигде не выступаем и выступать не будем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.