МОК создал серию отборочных соревнований на ОИ-2024 в четырёх видах спорта

Международный олимпийский комитет определил организаторов и даты проведения Олимпийской квалификационной серии на Игры-2024 по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и дисциплине фристайл в велоспорте-BMX, сообщает официальный сайт организации.

Первый турнир пройдёт в Шанхае с 16 по 19 мая, а второй в Будапеште с 20 по 23 июня. Соревнования в китайском городе пройдут на набережной реки Хуанпу, а в столице Венгрии — в кампусе Людовика в Национальном университете государственной службы. В них примут участие 464 человека. Не менее половины квот для ОИ-2024 в Париже для BMX-фристайла, брейкинга, скейтбординга и спортивного скалолазания будет распределено во время этих турниров.

Олимпийская квалификационная серия впервые объединит отборочные соревнования на Игры сразу в нескольких видах спорта. Турниры пройдут в формате фестивалей. Каждый из них станет праздником спорта и культуры, где музыка, мода и искусство будут сочетаться с соревнованиями.