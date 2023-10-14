Стали известны подробности происшествия с альпинисткой Оленевой в Непале

На сайте Федерации альпинизма России появились подробности инцидента с чемпионкой России по альпинизму Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.

«Сегодня днём у тройки на Дхаулагири произошло ЧП. Рано утром с рассветом Роман Абилдаев, Надежда Оленева и Расим Кашапов вышли наверх из лагеря 1 на высоте 6050 м. Через 4 часа достигли высоты 6700 м, места своего второго лагеря. В 8:34 мск пришло сообщение от Ромы: «Лагерь 2 6700. Всё хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки». Затем буквально через 10 минут, в 8:49 пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облёт вертолёта.

По погодным условиям сегодня борт поднять не смогли. Вылет запланирован на завтра, на 6.30 утра по непальскому времени. В район места аварии также планирует полететь офицер российского посольства в Непале.

В настоящее время Роман и Расим спустились в базовый лагерь на 4600. Ждут вертолёт, чтобы вылететь с ним на поиски Нади», — сообщается на сайте федерации.