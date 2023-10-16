Владимир Путин заявил об отсутствии конъюнктуры в спортивном сотрудничестве России и Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля, рассказал о взаимоотношении России и Китая в спортивной сфере. «Важно, что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры», — подчеркнул российский лидер.

Президент также оценил дальнейшую перспективу налаживания спортивных связей двух стран, посчитав это интересным. «То, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, неудивительно, потому что это яркие звёзды. Мы с огромным уважением следим и за успехами китайских спортсменов, всегда смотрим, как организована работа», — цитирует Путина сайт Кремля.

«Мы знаем о китайских спортсменах. Знаем, скажем, о гимнастах, о других направлениях. Важно, что в Китае выстроена работа на хорошем профессиональном уровне в сфере спорта высоких достижений», — отметил глава государства.