Владимир Путин обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств России и Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля, рассказал о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы развития национальных единоборств двух стран.

«У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо», — цитирует президента сайт Кремля.

«Вот поеду когда, с председателем обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», — отметил президент России в интервью.