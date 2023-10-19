Владимир Путин: к 2030 году для 70% россиян спорт должен стать нормой жизни

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, заявил о важности развития массового спорта в стране. По словам президента, в России создаются все необходимые условия для этого, объединяются возможности медицины, культуры и других общественных сфер.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причём всех возрастов и групп по здоровью», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Напомним, международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.