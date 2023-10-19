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Владимир Путин: спорт для нас — безусловный государственный приоритет

Владимир Путин: спорт для нас — безусловный государственный приоритет
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Президент России Владимир Путин во время своего выступления на международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми, заявил о планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в России. По мнению президента, Россия располагает всеми инфраструктурными возможностями для организации престижных турниров с участием зарубежных спортсменов.

«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Также глава государства отметил, что Россия продолжит поддерживать спортсменов, вынужденно пропускающих международные соревнования. «По линии правительства и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты», — добавил Путин.

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