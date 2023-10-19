Владимир Путин поручил развить в России спортивный арбитраж

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил развить институт спортивного арбитража в независимую структуру. Президент добавил, что эта структура должна быть укомплектована независимыми и опытными специалистами в сфере спортивного и общего права. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Надо честно сказать, он (институт спортивного арбитража. — Прим. «Чемпионата») работает у нас так пока, слабовато. И я прошу министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции — и спорт не будет развиваться», — цитирует президента ТАСС.

По словам Владимира Путина, это касается игровых видов спорта и не только. «Честных спортивных соревнований не будет — всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и всё. Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьёзная структура, которой все доверяют», — добавил президент.