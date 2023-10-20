Отец братьев Ингебригтсен: обвинения беспочвенны. Я никогда не применял насилие к детям

Йерт Ингебригтсен, отец норвежских легкоатлетов Якоба, Филипа и Хенрика Ингебригтсенов, ответил на обвинения со стороны сыновей. Ранее спортсмены заявили, что их отец, который в феврале прошлого года перестал быть их тренером, применял к ним физическое и моральное насилие.

«Обвинения Хенрика беспочвенны. Я никогда не применял насилие по отношению к своим детям. Да, я знаю, что у меня как у отца есть свои слабые стороны. И я много работал тренером. Наша семья уже много лет живёт на виду у общественности, за нами постоянно наблюдают. То, что насилие могло произойти в такой публичной обстановке, немыслимо. Норвежский народ видел всю нашу жизнь.

Конечно, я далеко не идеален как отец и как муж, но я не буйный. Наша семья переживает трагедию — мы дошли до того, что распространяем ложные обвинения друг против друга в СМИ. Это делает меня глубоко несчастным. Не знаю, как мы это преодолеем, но нужно постараться», — приводит слова Йерта Ингебригтсена NRK.