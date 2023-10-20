Министр спорта Уганды: отстранение российских спортсменов является позорным и жестоким

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях позорным, обескураживающим и жестоким.

«Хартия ЮНЕСКО подчёркивает, что спорт является фундаментальным правом для всех. Сама фраза «спорт без границ» воплощает суть того, чем должен быть спорт — это мир, в котором любовь к игре выше политических барьеров. В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии.

Речь о том, чтобы дать каждому человеку шанс мечтать, стремиться и преуспевать. Если спорт делает нас гражданами мира, почему Россию отстраняют от международных мероприятий? Если спорт должен быть инклюзивен, почему Запад маргинализирует Россию? Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда Россия не дышит, когда её молодёжь лишают возможности соревноваться, лишают её гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна — это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?

Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт — это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодёжи — именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики. Это нецивилизованно и убивает задуманную цель спорта, миру необходимо идти в ногу со временем, подчёркивать важность спорта и защищать его. Спорт не знает геополитического языка, не знает расы, у него нет цвета кожи», — приводит слова Огванга ТАСС.