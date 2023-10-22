Бол и Ингебригтсен стали легкоатлетами года в Европе

European Athletics определила лучших легкоатлетов года среди мужчин и женщин. Ими стали норвежец Якоб Ингебригтсен и нидерландка Фемке Бол. Они получили свои награды на церемонии в Вильнюсе.

Ингебригтсен в этом году стал чемпионом мира на дистанции 5000 м и серебряным призёром н 1500 м. Норвежец установил мировой рекорд на дистанции 2000 м и высшее мировое достижение на 2 милях. Ингебригтсен также поставил рекорды Европы на 1500 м, 1 милю и 3000 м. Кроме того, он завоевал два золота на чемпионате Европы в помещении (1500 м и 3000 м).

Бол в этом году выиграла золотые медали ЧМ на 400 м с барьерами и в составе эстафеты 4х400 м. Нидерландка выиграла Европейские игры на «гладких» 400 м. Бол также поставила рекорд Европы на 400 м с барьерами, мировой рекорд на 400 м в помещении и высшее мировое достижение на 500 м в помещении. Кроме того, она завоевала два золота на чемпионате Европы в помещении (400 м и эстафета 4х400 м).