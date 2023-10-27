Сменившая спортивное гражданство Кирпичникова стала рекордсменкой Франции по плаванию

Бывшая российская спортсменка Анастасия Кирпичникова установила новый национальной рекорд на чемпионате Франции по плаванию на короткой воде. Кирпичникова преодолела 1500 метров за 15 минут 33,42 секунды. Предыдущий рекорд (15.42,39) принадлежал Лор Маноду и был датирован 2004 годом.

Медалистка чемпионата Европы, призёр чемпионата мира и победительница ЧЕ на короткой воде Кирпичникова представляла Россию до июня 2023 года, когда World Aquatics официально одобрила ей смену спортивного гражданства. Анастасия уже четыре года живёт во Франции, где тренируется у Филиппа Лукаса.

Кирпичникова выступала за Францию на июльском чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта в Фукуоке (Япония). Анастасия заняла 13-е место на чемпионате мира – 2023 в заплыве на 10 км на открытой воде.