Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые под крылом США

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможной дискриминации спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Суть заявления МОК в том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, поэтому организация намерена следить за потенциальными случаями дискриминации атлетов. Эта позиция противоречит действиям МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идёт только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США.

МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну — бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», — приводит слова Чернышенко ТАСС.