Дмитрий Медведев: Томас Бах показал себя наследником Карла Дима, организатора ОИ-1936

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сравнил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с организатором Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

«По словам президента МОК Баха, если спорт возьмёт на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведёт к концу международного спорта. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным. Однако до этого Бах рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях на очевидно политическом основании, а именно из-за конфликта России и Украины.

Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут. Интересно, что он собирается делать с израильскими атлетами?» — написал Медведев на своей странице в соцсетях.