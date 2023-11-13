Титов: преждевременно утверждать, что ни один из российских гимнастов никуда не поедет

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и член исполкома FIG Василий Титов прокомментировал критерии допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, опубликованные Международной федерацией гимнастики (FIG).

Согласно документу спортсмены из России и Беларуси не должны демонстрировать государственную символику. Атлетам разрешается выступать только в индивидуальных соревнованиях при условии подачи заявки на получение нейтрального статуса в установленный срок.

«Я хочу напомнить историю вопроса, исполнительный комитет FIG принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям с 1 января 2024 года. Но при этом FIG достаточно долго разрабатывала критерии определения нейтральности, которые мы получили в конце прошлой недели. Сейчас мы их внимательно изучаем, они очень непростые.

Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам.

Сегодня я не возьмусь сказать, в состоянии ли мы выполнить те условия, которые нам были обозначены. Они, повторюсь, весьма сложные. Но сейчас утверждать однозначно, что ни один из российских спортсменов никуда не поедет, думаю, несколько преждевременно», — приводит слова Титова ТАСС.