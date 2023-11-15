Непомнящий потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью на старте турнира в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) стартовал турнир по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz, который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня:

1 тур

Рэй Робсон (США) — Джеффри Сюн (США) — ½-½;

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Уэсли Со (США) — 1-0;

Самуэль Севян (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1-0;

Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ½-½;

Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 0-1.

2 тур

Джеффри Сюн (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — ½-½;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США) — ½-½;

Ян Непомнящий (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) — ½-½;

Уэсли Со (США) — Самуэль Севян (США) — ½-½;

Рэй Робсон (США) — Ле Куанг Льем (Вьетнам) — ½-½.

3 тур

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Джеффри Сюн (США) — 1-0;

Самуэль Севян (США) — Рэй Робсон (США) — 0-1;

Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — ½-½;

Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия) — ½-½;

Алиреза Фируджа (Франция) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ½-½.

После первого игрового дня в турнире лидирует Ле Куанг Льем, набравший 2,5 очка. Непомнящий занимает седьмое место с 1 очком.

Турнир в Сент-Луисе проходит с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты сыграют в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход), 17 и 18 ноября спортсмены сыграют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В рапиде за победу начисляется два очка, за ничью одно, в блице за победу одно, за ничью – 0,5 очка.