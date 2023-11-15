Оргкомитет Всемирных игр дружбы: нашей целью не была конфронтация с МОК

В оргкомитете Всемирных игр дружбы прокомментировали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) с рекомендацией всем национальным олимпийским комитетам проигнорировать соревнования, которые состоятся в России в 2024 году.

«Мы удивлены столь жёсткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению. Напротив, Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований.

Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры», — цитирует заявление пресс-службы оргкомитета Всемирных игр дружбы «РИА Новости Спорт».