Карякин: уверен, у израильских спортсменов не будет проблем. Это игра против России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своём отстранении от международных турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за поддержку спецоперации на Украине.

«Я не считаю своё отстранение справедливым. Какое отношение имеет моя гражданская и политическая позиция к спорту? К тому, что я прошёл спортивный отбор и честно завоевал право участвовать? Почему тогда у американских спортсменов не спрашивают их мнения по поводу войн, которые развязали США? Это абсолютно однобоко. Сейчас я уверен, что и у израильских и спортсменов из иных государств не будет никаких проблем. Совершенно ясно, что это игра против России», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Напомним, ФИДЕ отстранила Карякина в марте 2022 года на шесть месяцев.