Карякин — о Дворковиче: не видел от него отстаивания российских интересов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил работу Аркадия Дворковича на посту президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я не видел от него отстаивания российских интересов на моём примере. Мне сложно сказать, мог ли он отменить мою дисквалификацию, но мог постараться сделать что-то. Он не поддержал меня ни лично, ни в кулуарах. Насколько я понимаю, в тот момент он переживал ещё и за то, что может лишиться своего поста из-за того, что он россиянин. Но он удержался, а про меня забыл. Тогда его поддержка была крайне важна. В такие моменты ты понимаешь, кто твой друг», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Напомним, Сергей Карякин был отстранён от участия в шахматных турнирах ФИДЕ с 21 марта 2022 на полгода из-за публичной огласки своей политической позиции. Карякин высказался в поддержку специальной военной операции России на Украине.