Карякин: не считаю, что нужно сходить с ума по поводу больших гонораров футболистов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о разнице зарплат футболистов и шахматистов.

«Все уже привыкли к большим гонорарам футболистов и хоккеистов. Я не считаю, что по этому поводу нужно сходить с ума. Каким бы ни был мой гонорар, я стараюсь выполнять свою работу честно.

Я считаю, что нужно больше поддерживать неолимпийские виды спорта. Особенно сейчас, когда непонятно то, едем мы на Олимпиаду или нет. Нужно приравнивать неолимпийские виды спорта к олимпийским, в частности шахматы, чтобы увеличить финансирование. И хотя бы детские тренеры, спортсмены будут больше зарабатывать.

Шахматисты получают меньше, чем того заслуживают. Говорю в целом о нашем виде спорта», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».