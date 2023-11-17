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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о планах на сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о планах на сезон
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Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене рассказала о планах на новый сезон.

«Планы на 2024 год вполне стандартные: показывать достойные результаты. Желание прыгать есть и только это сейчас имеет значение. Зимой у нас по традиции проходят яркие старты в Екатеринбурге, Челябинске и, конечно, «Битва полов» в Москве. Поэтому просто хочется порадовать болельщиков, которые придут на наши соревнования», — приводит слова Ласицкене пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, Ласицкене пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы ахиллова сухожилия. По этой причине легкоатлетка не отобралась на итоговый турнир серии «Королева российского спорта», однако была допущена на соревнования решением президиума ВФЛА. В финале серии Ласицкене заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту. Её результат составил 1,91 метра. В августе спортсменка досрочно завершила сезон и не выступила на турнире в Минске.

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