Российский армрестлер Виталий Лалетин сразится на турнире King of the table 9 в Дубае

9 декабря в Дубае пройдёт захватывающее событие в мире армрестлинга – турнир King of the table 9. Главным событием вечера станет противостояние двух титанов – канадца Девона Ларратта и болгарина Георгия Цветкова.

Другим ожидаемым поединком называется противостояние россиянина Виталия Лалетина, входящего в тройку сильнейших армрестлеров планеты, и представителя Италии Эрмеса Гаспарини. Их поединок обещает стать настоящим испытанием силы и техники. Оба спортсмена известны своей непоколебимой стойкостью и амбициозными атаками на арене.

Турнир King of the table 9 обещает принести максимум напряжения и эмоций. Фанаты армрестлинга могут ожидать отличные поединки и увидеть, как их любимцы сразятся за звание короля стола.