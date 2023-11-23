Сенглеев: все воспринимают санкции против России как возможность получения дохода

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев прокомментировал условия получения спортсменами нейтрального статуса.

«Для получения нейтрального статуса любой спортсмен и тренер должен пройти проверку. И она платная! Стоимость проверки в гимнастике 3000 швейцарских франков, за вспомогательный персонал – 1500. А международная федерация плавания вообще хочет получить € 5000. Стрельба из лука – € 750. Все воспринимают санкции в отношении России как возможность получения дополнительного дохода.

Что за проверка? Изучают всю официальную информацию, СМИ, соцсети, принимал ли участие в церемониях, имеет ли спортсмен отношение к военным», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».