Сенглеев объяснил, почему ОКР не обратился в суд сразу после решения МОК об отстранении

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев объяснил позднее обращение ОКР в суд по вопросу об отстранении со стороны Международного олимпийского комитета.

«Можно ли было в 2022 году как-то отыгрывать ситуацию с МОК иначе? Идти в CAS, ООН, ЮНЕСКО? Мы могли пойти в суд, только если бы имели юридическое решение. И мы вынудили принять юридическое решение, чтобы пойти в суд. И сейчас мы подали иск в суд. Ранее не было юридического решения. Хитрость была в том, что формально мы были действующими.

Но CAS сейчас затягивает все наши суды. Так что мы не уверены, что они и сейчас не будут тянуть. Пока нет арбитра, суд не начнётся. А они не хотят рассматривать дела», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».