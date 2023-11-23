Сенглеев рассказал, какие условия ОКР не может обеспечить для спортсменов из-за санкций

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о трудностях, с которыми столкнутся российские спортсмены в статусе нейтральных, лишившись поддержки ОКР.

«Есть 60 стран ведущих спортивных, которые претендуют на лидирующие места. Это, понятно, Россия, страны Европы, Азия, Южная Корея, Китай, Япония, США, Австралия и другие. Все они стараются создать благоприятные условия для своих спортсменов. Мы такого сделать не сможем. Что за условия?

Мы вывозили всегда большое количество медперсонала. У нас всегда был свой медицинский центр, где получали помощь наши спортсмены. 70 человек в Токио из всей делегации было плюс медицинское оборудование. Наш нейтральный спортсмен будет вынужден обращаться в общий медцентр – по записи.

Второе: это транспортная доступность. В Корее мы арендовывали минивэны, чтобы спортсмены могли уезжать удобно, а не ждать по три часа. Минивэн стоит порядка $ 2000, а пропуск на него – порядка $ 1000. Плюс водитель – 43 доллара в час. Такое делали все федерации, у Италии было 30 минивэнов – красивые, брендированные. Нейтральный спортсмен будет вынужден пользоваться общественным транспортом и терять время, которое можно потратить на восстановление.

Вспомогательный персонал – отдельная тема: личные тренеры, психологи, дополнительные массажисты, сервисмены и так далее. В рекомендациях МОК написано, что «выполнять могут высокоэффективные специалисты». А как это определить? Массажист – высокоэффективный? Плюс у нас отдельная категория вспомогательного персонала проживала не в Олимпийской деревне, а в гостиницах. В Токио у нас таковых было 80 человек, Пекин – 166. Там мы заплатили 52 млн, а в Пекине – 37 млн.

Отдельная проблема – логистическая, перелёты. Раньше мы летали «Аэрофлотом» напрямую. Теперь с множеством пересадок», — передаёт слова Владимира Сенглеева корреспондент «Чемпионата».