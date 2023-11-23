Гендиректор ОКР: у нас дефицит соревнований. Нужно найти иные показатели оценки атлетов

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев призвал к поиску новой системы оценки спортсменов с учётом недостаточного количества международных соревнований.

«У Минспорта есть единый календарный план всех соревнований. В 2019 году международных соревнований в нём было 2991 штука. В 2021 году – 1429, по итогам 2023-го – 516. Хотел бы обратить внимание, что в эти списки не входят чемпионаты мира.

Обычно в течение года спортсмен не менее восьми раз участвует в международных соревнованиях. Вся система у нас заточена под то, что спортсмен должен выступать в определённом количестве соревнований. Сейчас мы испытываем серьёзный дефицит [соревнований]. По сути, мы должны сейчас найти какие-то иные показатели, как оценивать спортсменов: условно, контрольные старты, показательные выступления. Это сложная задача», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».