Фесиков: мы становимся злее на мир из-за того, что нам не дают соревноваться. Зря они это!

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете, российский пловец Сергей Фесиков высказался о шансах россиян попасть на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Я понимаю, что с точки зрения геополитики вопрос допуска россиян на Олимпиаду в Париже очень тяжёлый. Я очень верю в нашу дипломатию, в то, что они смогут урегулировать эту ситуацию. Хотя, конечно, шансы минимальны, судя по заявлениям президента МОК и давлению, которое оказывается на Россию.

Рад, что наши спортсмены не унывают. Они показывают, что они лучшие в мире, вписывают себя в первые строчки рейтингов и показывают, что мы живём, никуда не исчезаем. Смотрите на табло — результат есть, ориентир тоже. Ну а если вы хотели соревноваться без нас, то это уже, к сожалению, не наша проблема. У нас будут альтернативные соревнования. Я уверен, что они тоже будут на высоком уровне. Конечно, это не замещение Олимпийских игр на данный момент, но как вариант на перспективу почему бы и нет? Я позитивно настроен. Верю в то, что мы вернёмся, и вернёмся гораздо сильнее, чем были на последней Олимпиаде в Токио. Мы становимся злее на мир из-за того, что нам не дают соревноваться и быть со всеми на равных. Когда перестаёшь бояться и убираешь чувство страха, в этом есть огромный плюс. Это спортивная злость. Зря они всё это делают!» — сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.