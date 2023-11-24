Сергей Карякин не выступит на турнире ШОС в декабре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не выступит на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в декабре.

«На эти сроки у меня другие планы, при всём желании я не смогу физически принять участие, я поблагодарил организаторов, но сослался на то, что у меня подписан контракт. Инициатива нормальная, единственное, что турнир проходит не в России. Хочется пиарить то, что мы делаем, а не то, что отправляем команду на турнир», – приводит слова Карякина ТАСС.

Гроссмейстер также отметил, что ему хочется, чтобы больше турниров проходило в России.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв заявил, что Карякина пригласили в сборную России для участия в турнире ШОС.

Соревнования должны состояться 17-18 декабря в Циндао (Китай). На турнир, помимо сборной России, приглашены команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.