Двукратную олимпийскую чемпионку Елену Давыдову отстранили от работы в Канаде

Пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка 1980 года Елена Давыдова отстранена от работы под эгидой организации. Причины отстранения на данный момент не раскрываются. Говорится лишь, что Давыдова не сможет работать, пока не завершится расследование, которое ведётся офисом комиссара по спортивной честности (OSIC).

62-летняя Давыдова — уроженка Воронежа, заслуженный мастер спорта СССР. В её активе три олимпийские медали: в 1980 году она выиграла многоборье и командное первенство, а также завоевала серебряную медаль на бревне. Помимо этого она является чемпионкой мира 2021 года в команде и неоднократным призёром этих соревнований.