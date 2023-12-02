Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал решение Европейского гимнастического союза о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

«Надо разобраться до конца. Плохо, что союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают. Это решение надо принимать как есть», – приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, 1 декабря Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на заседании в столице Болгарии Софии проголосовала против допуска спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси к официальным соревнованиям под своей эгидой с 1 января 2024 года.

Отметим, что решение Европейского гимнастического союза противоречит постановлению Международной федерации гимнастики (FIG), допустившей российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года с публикацией соответствующих критериев.