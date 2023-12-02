Ирина Винер назвала китайских гимнасток «нашими девчонками»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала сборную Китая «нашими девчонками».

«Я болею, конечно, за Пекин, за Китай, потому что в Китае сейчас работает моя ученица Анастасия Близнюк. Она участвовала в трёх Олимпиадах, завоевав два золота и одно серебро. Подняла художественную гимнастику в групповых упражнениях на очень высокий уровень, их сборная заняла в отдельных видах первое место на чемпионате мира. Она передала им всё то, что за три Олимпиады получила в команде от меня. Сейчас делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю «наши девочки», – приводит слова Винер «РИА Новости».

Отметим, что с 2022 года национальную команду Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.