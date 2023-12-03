Президент Федерации гимнастики Болгарии сожалеет о решении European Gymnastics

Президент Федерации гимнастики Болгарии Илиана Раева сожалеет о решении European Gymnastics продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Было интересно узнать, допустят ли российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. К сожалению, большая часть делегатов проголосовала против их возвращения», — приводит слова Раевой bnt.news.

Напомним, в Софии прошёл 30-й конгресс Европейской федерации гимнастики. Более 60% представителей European Gymnastics проголосовали за продление отстранения российских и белорусских спортсменов. Ранее FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.