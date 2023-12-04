Тренер Крамаренко: Винер права, в США нет таких условий, как в России

Ляйсан Савицкая, тренер гимнастки Лалы Крамаренко, согласилась со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, что в США нет таких условий для художественной гимнастики, как в России.

«Недавно Ирина Винер высказывалась, что в России отличная школа гимнастики, залы, а в США залы похожи на овощебазы? Винер права. В России мы занимаем лидирующие позиции в художественной гимнастике 25 лет. Руководство страны, наши директора, Ирина Александровна, в первую очередь, сделала всё возможное, чтобы практически во всех городах страны были созданы лучшие условия.

Художественная гимнастика — очень популярный вид спорта в нашей стране, который постоянно развивается. В других странах преобладает клубная система, там арендуют или строят помещения для себя сами. В той же Америке нет таких условий, в России же все дворцы строит государство. Нашим детям очень повезло с условиями, отсюда и отличные результаты», — приводит слова Савицкой «Матч ТВ».