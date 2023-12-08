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Трефилов — о допуске россиян на ОИ: то, что нет командных видов спорта — это дурость

Трефилов — о допуске россиян на ОИ: то, что нет командных видов спорта — это дурость
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Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

«У МОК решение на 50 процентов, раз без командных видов спорта. Я ожидал, что эта вакханалия закончится, потому что это полный идиотизм. Нельзя говорить, что сейчас спорт вне политики. Я думал и говорил, что потихоньку всё это закончится, но как закончится? Посмотрим ещё. Некоторые решения у меня вызывают удивление.

То, что нет командных видов спорта — это дурость. Как ни крути, индивидуальные виды спорта — это хорошо, но вспомните наши командные победы: по баскетболу, волейболу, водному поло, гандболу и так далее. Всегда на командные виды спорта больше внимания обращали. Даже по футболу мы занимали третье место! Победы на командных видах — это как вишенка на торте.

Я не умаляю ребят индивидуальных видов, но должны понять, что командные виды есть командные виды. Я обеспокоен тем, что мы готовились и выступили бы лучше всех на Олимпиаде», — приводит слова Трефилова Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК опубликовал заявление, согласно которому россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

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