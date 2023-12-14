Звёздный спринтер Ноа Лайлз раскритиковал World Athletics после присуждения ему награды

Шестикратный чемпиона мира, американский спринтер Ноа Лайлз критически высказался о системе награждения лучших спортсменов года World Athletics.

Напомним, в этом году в WA вместо единой награды лучшим мужчине и женщине презентовали три категории этого трофея: «дорожка», «технические виды» и «шоссе». Лайлз стал лучшим на дорожке.

«Кажется, я нашёл правильные слова для того, что произошло на вручении AOY. Когда они решили разделить награду, не сказав никому из нас, включая фанатов, которые голосовали. Это заставило меня почувствовать, что ни одно из наших достижений не было достаточно хорошо, чтобы стать AOY. Думаю, WA не ставили перед собой такой цели, но именно так я себя и почувствовал. Я считаю, что на мероприятии должно быть больше наград, но не исключая [единую] награду AOY. Я бы хотел, чтобы они подождали до следующего года, чтобы изменить формат премии или не меняли его в середине процесса. Я также хотел бы, чтобы World Athletics провела беседу со спортсменами, чтобы мы могли выработать более структурированный план», — сказал Лайлз в своих социальных сетях.