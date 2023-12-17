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В ПФК ЦСКА отреагировали на победу гимнастки Лалы Крамаренко в Пекине

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА отреагировала на победу российской гимнастки Лалы Крамаренко в индивидуальном многоборье на международном турнире «Небесная грация» в Пекине (Китай).

Художественная гимнастика

«Небесная грация». Пекин, Китай

Индивидуальное многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 177,800 балла.

2. Алина Горносько (Беларусь) — 171,900.

3. Диана Чугунихина (Россия) — 170,650.

«Знаменитая российская гимнастка, болельщица красно-синих и дочь нашего тренера вратарей Лала Крамаренко (отцом Крамаренко является известный азербайджанский футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко. – Прим. «Чемпионата») сегодня победила в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине. Поздравляем Лалу с великолепным выступлением в Китае!» — говорится в официальных социальных сетях клуба.