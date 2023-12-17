Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ПФК ЦСКА отреагировали на победу гимнастки Лалы Крамаренко в Пекине

В ПФК ЦСКА отреагировали на победу гимнастки Лалы Крамаренко в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА отреагировала на победу российской гимнастки Лалы Крамаренко в индивидуальном многоборье на международном турнире «Небесная грация» в Пекине (Китай).

Художественная гимнастика
«Небесная грация». Пекин, Китай
Индивидуальное многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 177,800 балла.
2. Алина Горносько (Беларусь) — 171,900.
3. Диана Чугунихина (Россия) — 170,650.

«Знаменитая российская гимнастка, болельщица красно-синих и дочь нашего тренера вратарей Лала Крамаренко (отцом Крамаренко является известный азербайджанский футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко. – Прим. «Чемпионата») сегодня победила в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине. Поздравляем Лалу с великолепным выступлением в Китае!» — говорится в официальных социальных сетях клуба.

Материалы по теме
Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики
Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android